Yle: Финляндия обсуждает снятие ограничений на ядерный транзит
Правительство Финляндии обсуждает вопрос об отмене ограничений, связанных с ядерным оружием. Одно из них – запрет на транзит ядерного оружия через сухопутную и морскую территорию страны, а также через ее воздушное пространство, пишет Yle со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, пока нет уверенности, что эти обсуждения приведут к существенным изменениям.
3 марта немецкое правительство сообщило, что Германия и Франция будут сотрудничать в сфере ядерного оружия. Берлин и Париж организовали руководящую группу высокого уровня для сотрудничества в этом направлении. Конкретными шагами в рамках нового формата сотрудничества будут участие Германии в управлении своими обычными вооружениями во французских ядерных учениях, совместное посещение стратегических объектов и развитие обычных вооружений с европейскими партнерами. В сообщении тщательно подчеркивается, что ядерное сдерживание будет опираться на ядерные силы США и речь идет об их дополнении.
4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление правительства ФРГ, отметил, что подобные решения «лишний раз подчеркивают правоту российской стороны, когда она говорит, что далее вести переговоры по стратстабильности можно, только принимая во внимание и с участием Великобритании и Франции».