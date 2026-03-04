Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности

О том что Германия и Франция будут сотрудничать в сфере ядерного оружия, немецкое правительство сообщило 3 марта. Берлин и Париж организовали руководящую группу высокого уровня для сотрудничества по ядерному оружию. Конкретными шагами в рамках нового формата сотрудничества будут участие Германии в управлении своими обычными вооружениями во французских ядерных учениях, совместное посещение стратегических объектов и развитие обычных вооружений с европейскими партнерами. В сообщении тщательно подчеркивается, что ядерное сдерживание будет опираться на ядерные силы США и речь идет об их дополнении.