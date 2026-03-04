Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности

Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасностиПредставитель Кремля объяснил «Ведомостям», почему без Франции и Британии невозможны переговоры по стратстабильности
Ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности. В то же время нельзя забывать про режим нераспространения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос «Ведомостей».
Говоря о заявлении правительства ФРГ о том, что Берлин начнет сотрудничество с Парижем в сфере ядерного оружия, он отметил, что подобные решения «лишний раз подчеркивают правоту российской стороны, когда она говорит, что далее вести переговоры по стратстабильности можно, только принимая во внимание и с участием Великобритании и Франции».
О том что Германия и Франция будут сотрудничать в сфере ядерного оружия, немецкое правительство сообщило 3 марта. Берлин и Париж организовали руководящую группу высокого уровня для сотрудничества по ядерному оружию. Конкретными шагами в рамках нового формата сотрудничества будут участие Германии в управлении своими обычными вооружениями во французских ядерных учениях, совместное посещение стратегических объектов и развитие обычных вооружений с европейскими партнерами. В сообщении тщательно подчеркивается, что ядерное сдерживание будет опираться на ядерные силы США и речь идет об их дополнении.
NBC News 22 января также писал, что страны ЕС начали дискуссии о способах усиления ядерного сдерживания, рассматривая возможность создания собственного атомного оружия. Издание отмечало, что варианты включают усиление роли Франции и Великобритании, которые уже обладают ядерным оружием.