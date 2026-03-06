Газета
Главная / Политика /

ВС России взяли под контроль Сосновое в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над населенным пунктом Сосновое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Поселок был освобожден подразделениями группировки войск «Запад».

3 марта оборонное ведомство сообщило, что российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне спецоперации. Группировка «Днепр» заняла село Веселянка в Запорожской области, «Север» установила контроль над Бобылевкой в Сумской области.

28 февраля Минобороны информировало об освобождении Горького в Запорожской области и Нескучного в Харьковской области. 27 февраля российская армия взяла Краснознаменку в Днепропетровской области, а 25 февраля – Графское в Харьковской области.

