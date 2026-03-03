Армия РФ взяла Веселянку в Запорожской области и Бобылевку в Сумской области
Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки «Днепр» заняли село Веселянка в Запорожской области. Группировка «Север» установила контроль над Бобылевкой в Сумской области.
На Купянском направлении группировка «Запад» улучшила тактическое положение. Российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районах Моначиновки, Новоосиново, Волчьего Яра и Боровой в Харьковской области, а также Красного Лимана в ДНР.
По данным ведомства, потери ВСУ на этом направлении составили до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и пять артиллерийских орудий. Уничтожены четыре склада боеприпасов.