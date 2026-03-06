Зеленский заявил о готовности ВСУ защищать американские базы на Ближнем Востоке
Украина готова оказать помощь США в защите американских военных баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в соцсети X.
Он отметил, что с начала спецоперации Украина разработала высокоэффективные средства для уничтожения иранских дронов-камикадзе «Шахед», которые, по словам Зеленского, использовала Москва.
«Я дал указание предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать требуемый уровень безопасности», – написал президент Украины.
Reuters со ссылкой на источник пишет, что США обратились за помощью в защите своих баз и военнослужащих в некоторых странах региона. По словам собеседника агентства, украинцы приступят к работе «в ближайшие несколько дней».
В интервью Reuters президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о предложении Зеленского о помощи в защите от иранских беспилотников, сказал, что готов принять помощь от любой страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории и военным объектам США в регионе. Издание Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона утверждает, что США намерены проводить военную операцию против Ирана по крайней мере в течение 100 дней. При этом она также может продлиться до сентября включительно.
Die Welt писало, что Киев предлагает странам Персидского залива украинские беспилотники Shahed в обмен на зенитно-ракетные комплексы. Газета пишет, что, несмотря на то что план кажется дерзким, страны Персидского залива, похоже, открыты к переговорам. Такие закупки поднимут украинскую оружейную промышленность на новый уровень. В то же время потенциальная сделка означала бы, что Украина будет располагать меньшим количеством беспилотников-перехватчиков, которые нужны ей самой в конфликте с Россией.