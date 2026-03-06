Зеленский заявил о готовности ВСУ защищать американские базы на Ближнем Востоке

Die Welt писало, что Киев предлагает странам Персидского залива украинские беспилотники Shahed в обмен на зенитно-ракетные комплексы. Газета пишет, что, несмотря на то что план кажется дерзким, страны Персидского залива, похоже, открыты к переговорам. Такие закупки поднимут украинскую оружейную промышленность на новый уровень. В то же время потенциальная сделка означала бы, что Украина будет располагать меньшим количеством беспилотников-перехватчиков, которые нужны ей самой в конфликте с Россией.