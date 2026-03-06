Такер Карлсон: США больше не управляют всем миром
Никто в Вашингтоне не может осознать, что США больше не руководят всем миром, заявил американский журналист Такер Карлсон в YouTube-канале.
Он признал, что в Штатах много людей хотели бы жить в однополярном мире и не сталкиваться с ограничениями. Однако руководство страны перед решениями вынуждено договариваться с другой стороной, отметил он.
«Никто не хочет этого, никто не хочет, чтобы ему бросали вызов. Но не нам выбирать, в какой реальности жить», – сказал журналист.
Он подчеркнул, что США должны считаться с Китаем. По словам Карлсона, Пекин не уступает по мощи Вашингтону.
28 февраля Израиль атаковал иранскую территорию. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны – в первый день боевых действий был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Бывшие союзники президента США Дональда Трампа типа журналистов Такера Карлсона и Меган Келли, а также экс-конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин продолжают критиковать его решение атаковать Иран. Согласно мартовскому опросу телеканала NBC News, 54% американцев не поддерживают иранскую кампанию Трампа. Аналогичной позиции придерживаются 58% независимых избирателей (самая важная электоральная группа).