Политика

Такер Карлсон: США больше не управляют всем миром

Никто в Вашингтоне не может осознать, что США больше не руководят всем миром, заявил американский журналист Такер Карлсон в YouTube-канале.

Он признал, что в Штатах много людей хотели бы жить в однополярном мире и не сталкиваться с ограничениями. Однако руководство страны перед решениями вынуждено договариваться с другой стороной, отметил он.

«Никто не хочет этого, никто не хочет, чтобы ему бросали вызов. Но не нам выбирать, в какой реальности жить», – сказал журналист.

Он подчеркнул, что США должны считаться с Китаем. По словам Карлсона, Пекин не уступает по мощи Вашингтону.

28 февраля Израиль атаковал иранскую территорию. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны – в первый день боевых действий был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Бывшие союзники президента США Дональда Трампа типа журналистов Такера Карлсона и Меган Келли, а также экс-конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин продолжают критиковать его решение атаковать Иран. Согласно мартовскому опросу телеканала NBC News, 54% американцев не поддерживают иранскую кампанию Трампа. Аналогичной позиции придерживаются 58% независимых избирателей (самая важная электоральная группа).

