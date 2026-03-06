Польша на три месяца закроет воздушное пространство на востоке
Польское агентство аэронавигации (PAZP) заявило, что в восточных районах страны на три месяца создается запретная для полетов зона. Об этом говорится в коммюнике агентства.
Запрет полетов потребовало ввести оперативное командование ВС Польши в связи «с необходимостью обеспечения безопасности государства», отмечается в документе. Ограничения будут действовать с 10 марта до 9 июня.
По данным агентства, запрет распространяется на все воздушные суда, которые летают ниже 3 км. В перечень исключений попали самолеты гражданской и санитарной авиации, они должны будут получать специальное разрешение.
В сентябре 2025 г. Польша вводила частичные ограничения на полеты. Это происходило вдоль границы с Белоруссией и Украиной после того, как зафиксировала более 10 дронов на своей территории, а также падение ракеты «неизвестного происхождения».