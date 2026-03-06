Российские туристы жалуются на воровство посадочных талонов в аэропорту Дубая

В связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке десятки тысяч российских туристов оказались в затруднительном положении. Согласно оценке АТОР, в ОАЭ находятся около 50 000 российских туристов. Примерно 1000 находятся в Катаре, в Омане – около 700, а в Бахрейне – около 300.