Российские туристы жалуются на воровство посадочных талонов в аэропорту Дубая
Российские туристы стали сообщать о случаях, когда их посадочные документы «вырывали из рук» в аэропорту Дубая при попытке вернуться в Москву. Об этом рассказал ТАСС директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
С ворованными посадочными в самолет проходили другие люди. В системе значилось, что туристы улетели, хотя они остались в ОАЭ. Осауленко отметил, что это создало серьезную организационную проблему.
В связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке десятки тысяч российских туристов оказались в затруднительном положении. Согласно оценке АТОР, в ОАЭ находятся около 50 000 российских туристов. Примерно 1000 находятся в Катаре, в Омане – около 700, а в Бахрейне – около 300.
4 марта соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Дмитрий Арутюнов сообщал, что из ОАЭ уже вывезено порядка 7000 туристов. Вице-президент союза Дмитрий Горин отмечал в разговоре с «Интерфаксом», что вывоз туристов из стран Ближнего Востока в связи с остановкой авиасообщения продлится 10–12 дней.