Бразилия сократила импорт удобрений из РФ до минимальной за пять лет суммы

Данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) показали в конце февраля 2026 г, что экспортная цена на карбамид (азотное удобрение) на базисе FOB (с погрузкой на судно) Балтика с начала 2026 г. по 19 февраля выросла на 10–12% до $395–410/т, на аммиачную селитру – на 19% до $303/т. Существенно увеличились и экспортные цены на фосфорные удобрения. Цена аммофоса (моноаммонийфосфат, MAP) с начала года выросла на 16% до $665/т.