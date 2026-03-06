Бразилия сократила импорт удобрений из РФ до минимальной за пять лет суммы
Бразилия в феврале 2026 г. импортировала российских удобрений на минимальную за пять лет сумму. Показатель сократился до $152,4 млн вместо $258,7 млн в тот же месяц 2025 г., сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные бразильской статслужбы.
Агентство подчеркнуло, что стоимость бразильских закупок уменьшилась в 1,7 раза в годовом выражении. Импорт сократился до минимальной суммы с апреля 2021 г. Тогда показатель был равен $133,3 млн. Самыми популярными позициями в феврале 2026 г. стали смешанные и азотные удобрения. Их Россия поставила на сумму $63,9 млн и $45 млн соответственно.
Данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) показали в конце февраля 2026 г, что экспортная цена на карбамид (азотное удобрение) на базисе FOB (с погрузкой на судно) Балтика с начала 2026 г. по 19 февраля выросла на 10–12% до $395–410/т, на аммиачную селитру – на 19% до $303/т. Существенно увеличились и экспортные цены на фосфорные удобрения. Цена аммофоса (моноаммонийфосфат, MAP) с начала года выросла на 16% до $665/т.