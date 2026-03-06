Миллиардер из ОАЭ обвинил Трампа во втягивании Ближнего Востока в войну с Ираном
Президент США Дональд Трамп втягивает страны Ближнего Востока в войну с Ираном. Такое мнение выразил глава Дубайской национальной страховой компании, миллиардер Халаф Ахмад Аль Хабтур в соцсети Facebook
«Кто дал вам право втягивать наш регион в войну с Ираном? И на каком основании было принято это опасное решение? Подсчитали ли вы побочные последствия, прежде чем нажать на спусковой крючок? И подумали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации именно страны региона?» – написал он.
Аль Хабтур отметил, что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и другие арабские государства оказались в опасности, которую они не выбирали. Он также напомнил, что Трамп обещал сосредоточиться на внутренних проблемах Америки и не втягиваться в международные конфликты.
28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Тогда же при ударах погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.
Минобороны ОАЭ 6 марта сообщало, что число пострадавших в результате ракетных и беспилотных атак на страну со стороны Ирана возросло до 112. Также погибли три человека – граждане Пакистана, Непала и Бангладеш.