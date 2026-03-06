Газета
В результате атак Ирана по территории ОАЭ пострадали 112 человек

Ведомости

Число пострадавших в результате ракетных и беспилотных атак на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) со стороны Ирана возросло до 112. Об этом сообщает минобороны страны в соцсети Х.

Также погибли три человека – граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Среди пострадавших – граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Индии, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских островов и Турции. В минобороны уточнили, что большинство ранений являются незначительными.

По данным ведомства, 6 марта системы противовоздушной обороны (ПВО) страны уничтожили девять баллистических ракет. Кроме того, было зафиксировано 112 беспилотников, из которых 109 были перехвачены, а еще три уничтожены на территории страны.

CNN: Иран пытается вывести из строя радары ПРО США на Ближнем Востоке

Политика / Международные новости

С начала иранских атак ПВО ОАЭ обнаружило 205 баллистических ракет. Из них 190 были уничтожены, 13 упали в море, а две достигли территории страны. Также было выявлено 1184 иранских беспилотника, из которых 1110 перехвачены, а 74 упали на территории ОАЭ. Кроме того, силы ПВО уничтожили восемь крылатых ракет.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Тогда же при ударах погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.

2 марта Bloomberg писал, что ОАЭ и Катар в частном порядке ведут переговоры с союзниками, чтобы совместными усилиями убедить американского президента Дональда Трампа выбрать путь деэскалации и ограничить продолжительность возможной военной операции против Ирана. Лидеры стран провели телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании, президентом Франции и канцлером Германии.

