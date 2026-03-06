В результате атак Ирана по территории ОАЭ пострадали 112 человек

С начала иранских атак ПВО ОАЭ обнаружило 205 баллистических ракет. Из них 190 были уничтожены, 13 упали в море, а две достигли территории страны. Также было выявлено 1184 иранских беспилотника, из которых 1110 перехвачены, а 74 упали на территории ОАЭ. Кроме того, силы ПВО уничтожили восемь крылатых ракет.