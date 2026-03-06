CNN: Иран пытается вывести из строя радары ПРО США на Ближнем Востоке

На спутниковых изображениях за 2 марта зафиксированы повреждения радара системы ПРО THAAD на авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании. Как отмечает телеканал, объект, вероятно, был уничтожен. Эта база являлась центром активности Соединенных Штатов. В начале операции против Ирана там находилось более 50 истребителей, а также беспилотники и транспортная авиация. CNN указывает, что переносной радар AN/TPY-2 является частью системы ПВО THAAD и его стоимость составляет около $500 млн.