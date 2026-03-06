CNN: Иран пытается вывести из строя радары ПРО США на Ближнем Востоке
Иран пытался атаковать радарные установки систем противоракетной обороны на Ближнем Востоке, включая объекты США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные спутниковых снимков военных баз на Аравийском полуострове.
На спутниковых изображениях за 2 марта зафиксированы повреждения радара системы ПРО THAAD на авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании. Как отмечает телеканал, объект, вероятно, был уничтожен. Эта база являлась центром активности Соединенных Штатов. В начале операции против Ирана там находилось более 50 истребителей, а также беспилотники и транспортная авиация. CNN указывает, что переносной радар AN/TPY-2 является частью системы ПВО THAAD и его стоимость составляет около $500 млн.
США располагают всего восемью батареями THAAD, еще две находятся на вооружении ОАЭ и одна – у Саудовской Аравии. THAAD может работать и без радара, но его военные возможности становятся слабее.
2 марта Иран заявил о ракетной атаке на американскую базу «Али ас-Салем» в Кувейте и корабли противника в северной части Индийского океана. Военные сообщили о пуске 15 крылатых ракет.
ОАЭ и Катар в частном порядке ведут переговоры с союзниками, чтобы совместными усилиями убедить американского президента Дональда Трампа выбрать путь деэскалации и ограничить продолжительность возможной военной операции против Ирана. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Лидеры стран провели телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании, президентом Франции и канцлером Германии.