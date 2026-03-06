Газета
Литва может предоставить Вашингтону территории для логистики операции в Иране

Ведомости

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова предоставить США свою территорию, чтобы решать логистические вопросы в рамках операции в Иране.

«Как преданный и ответственный союзник Литва готова обсудить возможность разрешить США использовать свою территорию. Она была бы предоставлена не для каких-то военных целей, но для логистических задач», – сказал глава государства журналистам (цитата по ТАСС).

Науседа также выразил надежду, что военные пути решения конфликта в странах Ближнего Востока сменятся на поиск мира дипломатическими методами.

6 марта глава Дубайской национальной страховой компании, миллиардер Халаф Ахмад Аль Хабтур заявил, что президент США Дональд Трамп втягивает страны Ближнего Востока в войну с Ираном. Он отметил, что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и другие арабские государства оказались в опасности, которую они не выбирали.

Эскалация началась 28 февраля, когда Израиль и США ударили по территории Ирана. Ответные атаки пришлись на израильские объекты, а также американские военные базы в странах Ближнего Востока.

