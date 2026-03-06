Газета
Сийярто: ЕК выбрала сторону Киева в конфликте вокруг трубопровода «Дружба»

Ведомости

Европейская комиссия (ЕС) выбрала сторону Украины в вопросе нефтепровода «Дружба», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Он рассказал, что в ЕК ответили на совместное письмо Венгрии и Словакии более, чем через 10 дней. В письме утверждается, что страны не сталкиваются с проблемами поставок.

«Они оправдали украинцев и не встали на защиту государств – членов Европейского союза», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. ЕК находится в контакте с Украиной по поводу ремонта трубопровода. В Европе считают, что угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию нет, так как обе страны обладают достаточными запасами.

5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика остановит транзит поставок на Украину через свою территорию. Такой режим продлится, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».

