Сийярто: ЕК выбрала сторону Киева в конфликте вокруг трубопровода «Дружба»
Европейская комиссия (ЕС) выбрала сторону Украины в вопросе нефтепровода «Дружба», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Он рассказал, что в ЕК ответили на совместное письмо Венгрии и Словакии более, чем через 10 дней. В письме утверждается, что страны не сталкиваются с проблемами поставок.
«Они оправдали украинцев и не встали на защиту государств – членов Европейского союза», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. ЕК находится в контакте с Украиной по поводу ремонта трубопровода. В Европе считают, что угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию нет, так как обе страны обладают достаточными запасами.
5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика остановит транзит поставок на Украину через свою территорию. Такой режим продлится, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».