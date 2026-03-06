Газета
Главная / Политика /

Лавров обсудил с главой МИД Афганистана конфликт с Пакистаном

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Афганистана Амиром Ханом Моттаки. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе «негативные дестабилизирующие последствия агрессии против Ирана». Также в ходе беседы затронули «военное напряжение» в афгано-пакистанских отношениях. Лавров отметил, что урегулировать конфликт между Кабулом и Исламабадом необходимо дипломатическими средствами.

27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на прекращение столкновений между Пакистаном и Афганистаном.

Минобороны Пакистана назвало войной боестолкновения на границе с Афганистаном. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что талибы превратили Афганистан в колонию Индии. По словам Асифа, ожидалось, что после вывода войск НАТО в Афганистане «воцарится мир, а «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)» сосредоточится на интересах афганского народа и поддержании мира в регионе». Но талибы «собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм».

В тот же день МИД России призвал Афганистан и Пакистан решить конфликт дипломатией, российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией.

