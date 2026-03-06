Газета
Главная / Политика /

Трамп: США «тихо, но без сбоев» эвакуируют тысячи людей с Ближнего Востока

Ведомости

США эвакуируют тысячи людей из разных стран Ближнего Востока, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

«Мы перемещаем тысячи людей из разных стран Ближнего Востока. Это делается тихо, но без сбоев», – написал он. Трамп отметил, что хорошая работа в этой сфере идет благодаря Госдепартаменту под руководством Марко Рубио.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

3 марта Госдепартамент США рекомендовал гражданам немедленно выехать из ряда государств Ближнего Востока из-за серьезных угроз безопасности.

В перечень включены больше десяти стран и территорий: Израиль, Иран, Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, Сирия, Йемен, а также Западный берег реки Иордан и сектор Газа. Американцам рекомендовано покидать регион любыми доступными коммерческими рейсами. Ведомство также распространило контакты для тех, кому требуется помощь в организации выезда.

