ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземного бункера Али Хаменеи в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила подземный бункер убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Об этом армия сообщила в заявлении в Telegram-канале.
Сообщается, что около 50 истребителей ВВС Израиля, действуя на основе точных разведданных ЦАХАЛ, атаковали подземный комплекс, расположенный под резиденцией руководства иранского режима в центре столицы.
Как утверждают в армии Израиля, бункер предназначался для использования Хаменеи в качестве защищенного командного пункта на случай чрезвычайных ситуаций. Однако израильские военные заявили, что Хаменеи погиб, не успев воспользоваться этим укрытием. При этом его продолжали использовать высокопоставленные иранские чиновники.
По информации ЦАХАЛ, подземный комплекс занимал несколько улиц в центре Тегерана, имел множество входов и переговорных комнат. В армии Израиля также заявили, что объект служил базой для координации военной деятельности.
5 марта Израиль начал второй этап операции против Ирана. Сообщалось, что он будет нацелен на уничтожение подземных установок для запуска иранских баллистических ракет.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля. 6 марта президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безусловной капитуляции.