ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземного бункера Али Хаменеи в Тегеране

Как утверждают в армии Израиля, бункер предназначался для использования Хаменеи в качестве защищенного командного пункта на случай чрезвычайных ситуаций. Однако израильские военные заявили, что Хаменеи погиб, не успев воспользоваться этим укрытием. При этом его продолжали использовать высокопоставленные иранские чиновники.