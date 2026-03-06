Газета
Главная / Политика /

Белый дом опубликовал видео по атакам на Иран в стиле игры GTA

Ведомости

Белый дом опубликовал видео ударов по военным целям в Иране в стиле компьютерной игры GTA: San Andreas.

«Операция «Эпическая ярость»: уничтожить ракетный арсенал Ирана. Уничтожить их флот. Обеспечить, чтобы они никогда не получили ядерное оружие. Заблокировано», – говорится в посте с видео в соцсети Х.

5 марта администрация США в соцсети Х также опубликовала видео с ударами по Ирану. В начале ролика используются кадры из компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 3.

На опубликованном видео были показаны запуски американских истребителей и ракет, а также удары по военной технике Ирана – в том числе по судам, военным самолетам и грузовикам.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

