Белый дом опубликовал видео по атакам на Иран в стиле игры GTA
Белый дом опубликовал видео ударов по военным целям в Иране в стиле компьютерной игры GTA: San Andreas.
«Операция «Эпическая ярость»: уничтожить ракетный арсенал Ирана. Уничтожить их флот. Обеспечить, чтобы они никогда не получили ядерное оружие. Заблокировано», – говорится в посте с видео в соцсети Х.
5 марта администрация США в соцсети Х также опубликовала видео с ударами по Ирану. В начале ролика используются кадры из компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 3.
На опубликованном видео были показаны запуски американских истребителей и ракет, а также удары по военной технике Ирана – в том числе по судам, военным самолетам и грузовикам.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.