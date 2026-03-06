Газета
Политика

CNN: Китай может передать Ирану финансовую помощь и детали для ракет

Ведомости

Китай может оказать Ирану финансовую помощь, а также поставить запасные части и компоненты для ракет на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с разведданными США.

«Китай действует более осторожно в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, потому что она угрожает его энергоснабжению», – отметил один из источников.

5 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Москва и Пекин продолжают оказывать политическую поддержку Тегерану. «Они поддерживают нас политически», – сказал он.

Арагчи при этом сообщил, что не будет раскрывать детали сотрудничества с другими странами.

