Минюст США опубликовал ранее скрытые документы по делу Эпштейна о Трампе
Министерство юстиции США опубликовало ранее не представленные документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в которых содержатся записи интервью ФБР с женщиной из Южной Каролины, выдвинувшей обвинения против него и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.
Согласно опубликованным материалам, в ходе серии интервью с ФБР в 2019 г. женщина заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Эпштейна. Она также утверждала, что подверглась насилию со стороны Трампа в 1980-е гг., когда ей было от 13 до 15 лет.
В документах говорится, что Эпштейн якобы перевозил ее в Нью-Йорк или Нью-Джерси, где, по ее словам, в одном из зданий Трамп совершил сексуальное насилие. Женщина также заявила, что после произошедшего в течение многих лет получала угрозы и что ее мать якобы подвергалась шантажу со стороны Эпштейна.
Впервые она обратилась в федеральные правоохранительные органы вскоре после ареста Эпштейна в 2019 г. После первоначального заявления ФБР провело с ней еще несколько интервью.
При этом в опубликованных документах не указано, сочли ли агенты ФБР эти обвинения достоверными или проводили ли дополнительную проверку для их подтверждения.
В Белом доме отвергли обвинения. Пресс-секретарь администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что утверждения «полностью необоснованны и не подкреплены достоверными доказательствами».
26 февраля бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявила, что Трамп должен был дать показания под присягой о связях с Эпштейном.
Клинтон также обвинила членов комитета в том, что они несерьезно относятся к изучению обстоятельств этого дела. При этом бывшая госсекретарь заявила, что не располагает информацией о преступлениях Эпштейна.
В конце января минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна. Имя Трампа упоминается в документах свыше 3000 раз. Руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский говорил «Ведомостям», что история с Эпштейном станет постоянным оружием оппонентов Трампа как против него самого, так и против его сторонников. По его словам, часть избирателей уже точно приняли для себя решение о степени вовлеченности Трампа в события, связанные с личностью Эпштейна.