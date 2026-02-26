Хиллари Клинтон призвала конгресс допросить Трампа по делу Эпштейна
Глава Белого дома Дональда Трампа должен дать показания под присягой о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Такое мнение выразила бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон в ходе выступления, которое опубликовано в социальной сети X.
Клинтон также обвинила членов комитета в том, что они несерьезно относятся к изучению обстоятельств этого дела. При этом бывшая госсекретарь заявила, что не располагает информацией о преступлениях Эпштейна.
«Если этот комитет серьезно настроен выяснить правду о преступлениях Эпштейна, связанных с торговлей людьми, он не будет полагаться на заявления для прессы, чтобы получить ответы от нашего нынешнего президента о его причастности, он спросит его напрямую под присягой», – указала она.
The New York Times (NYT) 3 февраля писала, что бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари согласились дать показания в рамках расследования в отношении Эпштейна. По данным издания, они уступили требованиям председателя комитета по надзору палаты представителей Джеймса Р. Комера за несколько дней до того, как палата должна была проголосовать за привлечение их к уголовной ответственности за неуважение к конгрессу. На протяжении нескольких месяцев Клинтоны называли поступающие им повестки в суд «недействительными и юридически неисполнимыми». В частности, они обвиняли Комера в заговоре с целью навредить им как политическим противникам Трампа.
В конце января минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна. Имя Трампа упоминается в документах свыше 3000 раз. Руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский говорил «Ведомостям», что история с Эпштейном станет постоянным оружием оппонентов Трампа как против него самого, так и против его сторонников. По его словам, часть избирателей уже точно приняла для себя решение о степени вовлеченности Трампа в события, связанные с личностью Эпштейна.