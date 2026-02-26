Хиллари Клинтон призвала конгресс допросить Трампа по делу Эпштейна

The New York Times (NYT) 3 февраля писала, что бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари согласились дать показания в рамках расследования в отношении Эпштейна. По данным издания, они уступили требованиям председателя комитета по надзору палаты представителей Джеймса Р. Комера за несколько дней до того, как палата должна была проголосовать за привлечение их к уголовной ответственности за неуважение к конгрессу. На протяжении нескольких месяцев Клинтоны называли поступающие им повестки в суд «недействительными и юридически неисполнимыми». В частности, они обвиняли Комера в заговоре с целью навредить им как политическим противникам Трампа.