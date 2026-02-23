The Telegraph: Эпштейн прятал файлы в шести секретных помещениях
Финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальных преступлениях, арендовал шесть тайных складов в разных штатах США для хранения фотографий и компьютеров, скрывая их от американских властей. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на соответствующие документы.
Обыски в помещениях так и не были проведены, что увеличивает вероятность обнаружения новых материалов, связанных с его делом, подчеркивает издание.
The Telegraph пишет, что, узнав о предстоящем обыске в середине 2000-х гг., Эпштейн нанял частных детективов. Они переместили компьютеры в новое хранилище и арендовали для них секретное помещение в Нью-Йорке, получив за свои услуги десятки тысяч долларов. Позже сотрудники финансиста обсуждали возможность вывоза компьютеров и дисков с его виллы на Виргинских островах в секретные помещения.
Пока неясно, были ли оставшиеся материалы уничтожены, перемещены или переданы наследникам Эпштейна после его смерти, отмечает издание. Газета также указывает, что финансист, вероятно, давал своим подопечным указания уничтожать данные, хранящиеся на компьютерах.
Министерство юстиции США 16 февраля опубликовало окончательный список из 305 известных личностей, включая знаменитостей и политиков, в рамках обновления базы данных Bondi, отправленной в конгресс 14 февраля. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, все материалы по делу Эпштейна были обнародованы. В итоговый список вошли певцы, актеры, бизнесмены и предприниматели, в частности покойные, которые хотя бы раз упоминались в документах. В материалах в том числе фигурируют исполнители Бейонсе, Шер, Брюс Спрингстин и Джей Зи, а также президент США Дональд Трамп, американский вице-президент Джей Ди Вэнс, бывшая первая леди Мишель Обама и др.