Иран заявил о новом ударе по авианосцу USS Abraham Lincoln

5 марта также сообщалось, что иранские беспилотники атаковали Abraham Lincoln. Военный корабль приблизился к морским границам Ирана в Оманском заливе на 340 км, после чего был атакован. Авианосец, по заявлению иранской стороны, скрылся «более чем на тысячу километров от залива».