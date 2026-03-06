Иран заявил о новом ударе по авианосцу USS Abraham Lincoln
Армия Ирана вновь заявила об ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Об этом сообщает телеканал IRIB.
Сообщается, что иранский военно-морской ракетный комплекс выпустил ракету по авианосцу.
5 марта также сообщалось, что иранские беспилотники атаковали Abraham Lincoln. Военный корабль приблизился к морским границам Ирана в Оманском заливе на 340 км, после чего был атакован. Авианосец, по заявлению иранской стороны, скрылся «более чем на тысячу километров от залива».
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.