Иран заявил об ударе по американскому авианосцу в Оманском заливе

Ведомости

Иранские беспилотники атаковали американский авианосец Abraham Lincoln. Об этом заявили в центральном штабе военного командования «Хатам аль-анбия», передает «РИА Новости».

Военный корабль приблизился к морским границам Ирана в Оманском заливе на 340 км, после чего был атакован беспилотниками. Авианосец, по заявлению иранской стороны, скрылся «более чем на тысячу километров от залива».

1 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) также заявил о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln. Утверждалось, что удар был нанесен четырьмя баллистическими ракетами. В Центральном командовании вооруженных сил США опровергли эти сообщения.

5 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран готов к потенциальной наземной операции США в стране, поскольку война быстро распространилась по всему региону.

