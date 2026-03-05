Иран заявил об ударе по американскому авианосцу в Оманском заливе
Иранские беспилотники атаковали американский авианосец Abraham Lincoln. Об этом заявили в центральном штабе военного командования «Хатам аль-анбия», передает «РИА Новости».
Военный корабль приблизился к морским границам Ирана в Оманском заливе на 340 км, после чего был атакован беспилотниками. Авианосец, по заявлению иранской стороны, скрылся «более чем на тысячу километров от залива».
1 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) также заявил о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln. Утверждалось, что удар был нанесен четырьмя баллистическими ракетами. В Центральном командовании вооруженных сил США опровергли эти сообщения.
5 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран готов к потенциальной наземной операции США в стране, поскольку война быстро распространилась по всему региону.