Глава МИДа заявил о готовности Ирана к вторжению американских войск

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 4 марта говорила, что США на данный момент не планируют наземную операцию в Иране, однако полностью такой сценарий не исключают. В тот же день председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что вооруженные силы США планируют начать наносить удары вглубь территории Ирана, чтобы расширить пространство для маневра американских войск.