Глава МИДа заявил о готовности Ирана к вторжению американских войск
Иран готов к потенциальной наземной операции США в стране, поскольку война быстро распространилась по всему региону. Об этом NBC News заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи.
«Мы ждем их, потому что уверены, что сможем противостоять», – добавил он.
Аракчи также заявил, что Иран отвергает любые переговоры с американской стороной и не просит о прекращении огня.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 4 марта говорила, что США на данный момент не планируют наземную операцию в Иране, однако полностью такой сценарий не исключают. В тот же день председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что вооруженные силы США планируют начать наносить удары вглубь территории Ирана, чтобы расширить пространство для маневра американских войск.