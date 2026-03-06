Газета
Главная / Политика /

Иранские военные атаковали нефтяной танкер Louise P в Персидском заливе

Ведомости

Танкер Louise p, шедший под флагом Маршалловых Островов, был поражен ударным беспилотником в середине Персидского залива. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

В КСИР заявили, что танкер был «одним из активов террористической Америки» и законной целью для Вооруженных сил Исламской Республики, передает агентство.

В результате иранской атаки по американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ 7 марта были убиты и ранены 200 человек. Ударами уничтожен 21 военнослужащий Пятого флота США. Тегеран также заявил о поражении нефтяного танкера, принадлежащего США, в северной части Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВС США планируют атаковать ранее не затронутые районы Ирана.

«Сегодня Иран пострадает очень сильно!» – написал Трамп в Truth Social 7 марта.

