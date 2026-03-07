Трамп: США рассмотрят новые цели для «уничтожения» в Иране

Трамп: США рассмотрят новые цели для «уничтожения» в ИранеАмериканские ВС планируют атаку на ранее не затронутые районы
Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США намерены нанести новые удары по иранским территориям. Об этом он написал в Truth Social.
«Сегодня Иран пострадает очень сильно! Под серьезной угрозой полного уничтожения и неминуемой смерти из-за плохого поведения Ирана находятся районы и группы людей, которые до сих пор не рассматривались как цели», – написал Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что Иран извинился и капитулировал перед соседями на Ближнем Востоке, пообещав больше не стрелять по ним, только из-за непрекращающейся атаки США и Израиля.
«Они стремились захватить власть и управлять Ближним Востоком. Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним странам Ближнего Востока. Они сказали: «Спасибо, президент Трамп». Я говорил: «Пожалуйста!» Иран больше не является «хулиганом Ближнего Востока», – говорится в сообщении.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Ирана одобрил решение воздерживаться от любых атак или ракетных ударов по соседним странам. Пезешкиан также принес извинения соседним государствам за удары.
6 марта Трамп потребовал от Тегерана безусловной капитуляции, заявив, что никакой сделки с Ираном не будет. В интервью Axios американский президент уточнил, что речь идет не о формальном заявлении о сдаче, а о фактической утрате Ираном способности продолжать войну.