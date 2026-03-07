Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Трамп: США рассмотрят новые цели для «уничтожения» в Иране

Американские ВС планируют атаку на ранее не затронутые районы
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США намерены нанести новые удары по иранским территориям. Об этом он написал в Truth Social.

«Сегодня Иран пострадает очень сильно! Под серьезной угрозой полного уничтожения и неминуемой смерти из-за плохого поведения Ирана находятся районы и группы людей, которые до сих пор не рассматривались как цели», – написал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что Иран извинился и капитулировал перед соседями на Ближнем Востоке, пообещав больше не стрелять по ним, только из-за непрекращающейся атаки США и Израиля.

Итоги первой недели войны США с Ираном

Политика / Международные новости

«Они стремились захватить власть и управлять Ближним Востоком. Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним странам Ближнего Востока. Они сказали: «Спасибо, президент Трамп». Я говорил: «Пожалуйста!» Иран больше не является «хулиганом Ближнего Востока», – говорится в сообщении.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Ирана одобрил решение воздерживаться от любых атак или ракетных ударов по соседним странам. Пезешкиан также принес извинения соседним государствам за удары.

6 марта Трамп потребовал от Тегерана безусловной капитуляции, заявив, что никакой сделки с Ираном не будет. В интервью Axios американский президент уточнил, что речь идет не о формальном заявлении о сдаче, а о фактической утрате Ираном способности продолжать войну.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её