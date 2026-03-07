Газета
Политика

Украина сообщила о возвращении задержанных в Венгрии граждан

Ведомости

Украина вернула на свою территорию семерых граждан, которые ранее были задержаны в Будапеште по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, его слова передает МИД Украины в Telegram-канале.

По его словам, украинским властям удалось добиться их освобождения, после чего они были депортированы из Венгрии и пересекли украинскую границу.

6 марта стало известно, что в Будапеште по подозрению в отмывании денежных средств задержаны семь граждан Украины, которые планировали перевезти крупную сумму и золота из Австрии на Украину.

Задержанные – сотрудники «Ощадбанка», писал венгерский новостной портал. В кредитной организации заявили, что они сопровождали две инкассаторские машины, перевозившие $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота. Транспортировка осуществлялась в соответствии с международным соглашением с австрийским Raiffeisen Bank, пояснили в банке.

Тогда Сибига в соцсети X охарактеризовал сотрудников банка как заложников венгерских властей. По его словам, Украиной направлена нота с требованием немедленно освободить граждан. Он также отметил, что Украина обратится к Евросоюзу с запросом о четкой оценке действий Будапешта.

