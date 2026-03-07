Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В результате ударов Израиля и США по Ирану погибло более 1300 мирных жителей

Ведомости

В результате ударов США и Израиля по Ирану погибло 1332 мирных жителя, заявил постпред республики при ООН Амир Саид Иравани. Его слова передает ТАСС.

Тысячи людей, по его словам, были ранены.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

4 марта стало известно, что количество погибших с начала эскалации составило 1045 человек. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь