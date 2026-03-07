В результате ударов Израиля и США по Ирану погибло более 1300 мирных жителей
В результате ударов США и Израиля по Ирану погибло 1332 мирных жителя, заявил постпред республики при ООН Амир Саид Иравани. Его слова передает ТАСС.
Тысячи людей, по его словам, были ранены.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.
4 марта стало известно, что количество погибших с начала эскалации составило 1045 человек.