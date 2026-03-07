Иран объявил об ударах беспилотниками по базам США в ОАЭ и Кувейте

«ВМС Ирана нанесли массированный удар беспилотниками по местам дислокации американских войск. Под удар попали база Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерь Аль-Адири в Кувейте, а также радиолокационные станции израильского объекта Сдот-Миха», – говорится в сообщении агентства.