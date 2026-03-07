Иран объявил об ударах беспилотниками по базам США в ОАЭ и Кувейте
Иран заявил об атаке на базы США в ОАЭ и Кувейте. Об этом сообщает агентство Fars.
«ВМС Ирана нанесли массированный удар беспилотниками по местам дислокации американских войск. Под удар попали база Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерь Аль-Адири в Кувейте, а также радиолокационные станции израильского объекта Сдот-Миха», – говорится в сообщении агентства.
Tasnim сообщает об ударах Ирана по израильским целям. Три ракеты запущены по объектам в Тель-Авиве. Как пишет издание, «они успешно поразили назначенные цели».
6 марта армия Ирана вновь заявила об атаке на американский авианосец USS Abraham Lincoln, сообщил телеканал IRIB. Иранский военно-морской ракетный комплекс выпустил ракету по авианосцу. 5 марта сообщалось, что авианосец атаковали беспилотники.