FT: Украина предложит США технологию борьбы с дронами «небесная крепость»
Киев ведет переговоры с Вашингтоном и рядом государств Ближнего Востока о передаче технологий обнаружения и перехвата беспилотников, разработанных за время конфликта с Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Речь идет об адаптации украинских акустических сетей и беспилотников-перехватчиков для борьбы с иранскими дронами, которые в последние недели активно применяются в регионе.
Особый интерес у потенциальных партнеров вызывает украинская система акустического обнаружения «Небесная крепость», созданная в 2022 г.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева предоставлять необходимые ресурсы заинтересованным сторонам. Украинская сторона рассчитывает на получение взамен дополнительных систем противовоздушной обороны, в частности зенитных ракетных комплексов Patriot.
В феврале Politico сообщило о том, что механизм ускоренных военных поставок Украине, запущенный НАТО летом 2025 г., фактически пробуксовывает. Главный дефицит – ракеты-перехватчики для Patriot и NASAMS.