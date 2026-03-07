Газета
FT: Украина предложит США технологию борьбы с дронами «небесная крепость»

Ведомости

Киев ведет переговоры с Вашингтоном и рядом государств Ближнего Востока о передаче технологий обнаружения и перехвата беспилотников, разработанных за время конфликта с Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Речь идет об адаптации украинских акустических сетей и беспилотников-перехватчиков для борьбы с иранскими дронами, которые в последние недели активно применяются в регионе.

Особый интерес у потенциальных партнеров вызывает украинская система акустического обнаружения «Небесная крепость», созданная в 2022 г.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева предоставлять необходимые ресурсы заинтересованным сторонам. Украинская сторона рассчитывает на получение взамен дополнительных систем противовоздушной обороны, в частности зенитных ракетных комплексов Patriot.

В феврале Politico сообщило о том, что механизм ускоренных военных поставок Украине, запущенный НАТО летом 2025 г., фактически пробуксовывает. Главный дефицит – ракеты-перехватчики для Patriot и NASAMS.

