Главная / Политика /

Российским туристам на Шри-Ланке грозит выселение из отелей

Ведомости

Туристы из России, которые не могут вылететь из Шри-Ланки из-за закрытого неба над Ближним Востоком, рискуют остаться без жилья, следует из обращения россиян, передает ТАСС.

«Имеют место случаи отсутствия гарантированного продления проживания и питания, что ставит людей под угрозу выселения и усугубляет гуманитарную сторону ситуации», – говорится в письме. 

Кроме того, у ряда туристов подходят к концу медицинские страховки и сроки легального пребывания на острове. Отмечается, что среди застрявших на Шри-Ланке российских граждан есть уязвимые категории: дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, а также те, у кого заканчиваются жизненно необходимые лекарства.

Туристы просят создать единый координационный механизм для организации вывоза и централизованного учета застрявших россиян с ежедневным обновлением статуса по маршрутам возвращения. Кроме этого, россияне, остающиеся на острове, попросили о запуске специальных вывозных рейсов. Как пояснила ТАСС одна из туристок, сейчас при посадке на рейсы авиакомпаний ОАЭ приоритет получают резиденты Дубая.

2 марта Ассоциация туроператоров России сообщало, что власти Шри-Ланки на 14 дней продлят визы туристам, которые не могут вылететь из страны из-за отмен рейсов.

Более 115 рейсов на Шри-Ланку и обратно отменено из-за сбоев в работе авиакомпаний Ближнего Востока, подсчитали в АТОР.

Авиасообщение на Ближнем Востоке нарушено с 28 февраля из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответа Тегерана. Под ударом – не только стороны конфликта, но и транзитные хабы ОАЭ, Катара и Бахрейна.

Минтранс сообщал о перевозке 9200 пассажиров на 43 рейсах из ОАЭ и Омана 7 марта. С начала недели в Россию из стран Ближнего Востока бортами российских и иностранных авиакомпаний уже прибыли 28 600 пассажиров на 139 рейсах.

