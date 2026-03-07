Российским туристам на Шри-Ланке грозит выселение из отелей

Кроме того, у ряда туристов подходят к концу медицинские страховки и сроки легального пребывания на острове. Отмечается, что среди застрявших на Шри-Ланке российских граждан есть уязвимые категории: дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, а также те, у кого заканчиваются жизненно необходимые лекарства.