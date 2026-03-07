WP: Пентагон может готовить наземную операцию в Иране
На этой неделе были внезапно прерваны военные учения 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в Луизиане. Это может свидетельствовать о подготовке Пентагона к наземной операции в Иране. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
82-я воздушно-десантная дивизия, базирующаяся в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, включает в себя около 4000–5000 бойцов. Как отмечает WP, дивизия способна захватывать аэродромы и другие стратегически важные объекты, защищать посольства и обеспечивать экстренную эвакуацию.
Собеседники газеты рассказали, что по состоянию на 6 марта приказа о развертывании дивизии не поступало. Они также сообщили, что Пентагон планирует официально объявить о переброске вертолетного подразделения 82-й дивизии на Ближний Восток. Ожидается, что эта передислокация будет завершена к концу весны.
«Мы все к чему-то готовимся – на всякий случай», – добавил один из источников WP.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 4 марта говорила, что США на данный момент не планируют наземную операцию в Иране, однако полностью такой сценарий не исключают.