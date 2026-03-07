WP: Пентагон может готовить наземную операцию в Иране

Собеседники газеты рассказали, что по состоянию на 6 марта приказа о развертывании дивизии не поступало. Они также сообщили, что Пентагон планирует официально объявить о переброске вертолетного подразделения 82-й дивизии на Ближний Восток. Ожидается, что эта передислокация будет завершена к концу весны.