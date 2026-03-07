Иран атаковал военную базу США «Аль-Дафра» в ОАЭ

Утром иранские ВМС также ударили беспилотниками по американским объектам в ОАЭ, Кувейте и Израиле. Под атаку попали база Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерь Аль-Адири в Кувейте и радиолокационные станции объекта Сдот-Миха. Три ракеты запущены по объектам в Тель-Авиве.