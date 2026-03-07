Газета
Главная / Политика /

Иран атаковал военную базу США «Аль-Дафра» в ОАЭ

Ведомости

Иран утром 7 марта нанес удар по американской авиабазе «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В сообщении говорится, что военно-морские силы КСИР нанесли удар по «Аль-Дафра» с использованием БПЛА.

Иранские военные заявили, что успешно поразили ключевые объекты, включая центр спутниковой связи, системы раннего предупреждения, радары управления огнем и центр контроля воздушного пространства.

Утром иранские ВМС также ударили беспилотниками по американским объектам в ОАЭ, Кувейте и Израиле. Под атаку попали база Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерь Аль-Адири в Кувейте и радиолокационные станции объекта Сдот-Миха. Три ракеты запущены по объектам в Тель-Авиве.

Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Ирана одобрил решение воздерживаться от любых атак или ракетных ударов по соседним странам. Он также принес извинения соседним государствам в заранее записанном обращении, которое 7 марта транслировало государственное телевидение.

