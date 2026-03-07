В украинских банках начались проблемы с наличной валютой после истории в Венгрии
Захват инкассаторских машин «Ощадбанка» в Венгрии привел к дефициту наличной валюты в украинских банках, сообщает издание «Страна». Чтобы избежать сбоев, Нацбанк Украины экстренно проведет 9 марта операцию по обмену безналичной валюты на наличную для пополнения касс. Регулятор заявил, что международных резервов хватит для покрытия спроса и удержания стабильности на рынке.
В НБУ пояснили, что это превентивная мера для поддержания валютной ликвидности банков на должном уровне.
Нацбанк Украины признал, что поводом для экстренных мер стал незаконный захват инкассаторских машин «Ощадбанка» на территории Венгрии. Это может создать трудности с доставкой наличной валюты из-за границы. В связи с этим регулятор готов проводить дополнительные операции для подкрепления касс.
В НБУ также отметили, что на этой неделе на валютный рынок повлияла активизация боевых действий на Ближнем Востоке, усилившая волатильность на мировых рынках. В регуляторе заверили, что международных резервов достаточно для сглаживания курсовых колебаний.
Index со ссылкой на заявление венгерской налоговой службы сообщил, что в Будапеште были арестованы семь украинцев, подозреваемых в отмывании денег. По данным следствия, они планировали перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину.
Задержанные в Венгрии являются сотрудниками «Ощадбанка», сообщил венгерский новостной портал. В самом банке пояснили, что они сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота.
Index связывает арест украинцев с напряженностью в отношениях двух стран. 21 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о возможном прекращении поставок электроэнергии на Украину в случае, если не решится вопрос с транзитом по нефтепроводу «Дружба».