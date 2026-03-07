США потеряли 200 человек убитыми и ранеными при ударе по базе «Аль-Дафра» в ОАЭ
В результате иранской атаки по американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ были убиты и ранены 200 человек, пишет агентство Fars со ссылкой на центральный штаб «Хатам аль-Анбия».
За последние сутки Вашингтон потерял «большое количество» военных, это как солдаты, так и командиры. Нанесен существенный ущерб инфраструктуре.
Согласно распространенному сообщению, в результате атак потери понес Пятый флот США – 21 военнослужащий убит, многие ранены. Кроме того, Иран заявил об ударе по принадлежащему США нефтяному танкеру в северной части Персидского залива.
Иран нанес удар беспилотниками по авиабазе «Аль-Дафра» утром 7 марта. Три ракеты запущены по объектам в Тель-Авиве. Утром иранские ВМС также нанесли удар беспилотниками по американским объектам в ОАЭ, Кувейте и Израиле. Целями стали база «Аль-Минхад» в Абу-Даби, лагерь «Аль-Адири» в Кувейте и радиолокационные станции на израильском объекте Сдот-Миха.