США потеряли 200 человек убитыми и ранеными при ударе по базе «Аль-Дафра» в ОАЭ

Иран нанес удар беспилотниками по авиабазе «Аль-Дафра» утром 7 марта. Три ракеты запущены по объектам в Тель-Авиве. Утром иранские ВМС также нанесли удар беспилотниками по американским объектам в ОАЭ, Кувейте и Израиле. Целями стали база «Аль-Минхад» в Абу-Даби, лагерь «Аль-Адири» в Кувейте и радиолокационные станции на израильском объекте Сдот-Миха.