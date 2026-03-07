Орбан рассказал, что сделают с конфискованными у украинцев деньгами

Как сообщил венгерский портал Index, семь сотрудников украинского «Ощадбанка» были арестованы в Будапеште по подозрению в отмывании средств. Они сопровождали две инкассаторские машины с крупным грузом: $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота. Деньги и золото перевозились из Австрии на Украину.