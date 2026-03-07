Газета
Орбан рассказал, что сделают с конфискованными у украинцев деньгами

Ведомости

Венгрия оставит у себя конфискованные у украинцев деньги, пока не выяснит их происхождение. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... Пока они спокойно полежат здесь», – сказал Орбан на предвыборном мероприятии в Дебрецене (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщил венгерский портал Index, семь сотрудников украинского «Ощадбанка» были арестованы в Будапеште по подозрению в отмывании средств. Они сопровождали две инкассаторские машины с крупным грузом: $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота. Деньги и золото перевозились из Австрии на Украину.

После захвата инкассаторских машин в украинских банках возникли проблемы с наличной валютой, сообщает издание «Страна».

