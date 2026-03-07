Independent: американский бомбардировщик B-1 Lancer перебросили в Британию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил использовать британские базы для «оборонительных» действий США против Ирана. Удары разрешено наносить с авиабазы Фэрфорд и острова Диего-Гарсия в Индийском океане. При этом Лондон столкнулся с критикой союзников из-за медленной реакции на кризис: эсминец ПВО HMS Dragon будет направлен в восточное Средиземноморье только на следующей неделе, тогда как Франция и Греция уже развернули свои силы для защиты Кипра, где ранее была атакована британская база. Как пишет издание, Стармер отстоял свое решение не разрешать США использовать британские базы в начальном наступлении против тегеранского режима, предположив, что это могло быть незаконным, и заявив, что правительство должно сохранять «хладнокровие».