Independent: американский бомбардировщик B-1 Lancer перебросили в Британию
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer прибыл на авиабазу Фэрфорд в Великобритании вечером 6 марта, пишет The Independent. Это произошло на восьмой день конфликта на Ближнем Востоке, когда Пентагон предупредил о «резком увеличении» ударов по Ирану. Глава ведомства Пит Хегсет анонсировал наращивание авиационной группировки, включая дополнительные эскадрильи истребителей и учащение бомбардировочных вылетов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил использовать британские базы для «оборонительных» действий США против Ирана. Удары разрешено наносить с авиабазы Фэрфорд и острова Диего-Гарсия в Индийском океане. При этом Лондон столкнулся с критикой союзников из-за медленной реакции на кризис: эсминец ПВО HMS Dragon будет направлен в восточное Средиземноморье только на следующей неделе, тогда как Франция и Греция уже развернули свои силы для защиты Кипра, где ранее была атакована британская база. Как пишет издание, Стармер отстоял свое решение не разрешать США использовать британские базы в начальном наступлении против тегеранского режима, предположив, что это могло быть незаконным, и заявив, что правительство должно сохранять «хладнокровие».
Великобритания также готовит авианосец Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке, сократив время его готовности к переброске до пяти дней, пишет Sky News.
Ускорение времени готовности означает, что гигантский корабль сможет реагировать быстрее в случае принятия решения о его мобилизации. По словам источника издания, экипажи также были предупреждены о возможном развертывании после начала войны США и Израиля против Ирана.
Как отмечает издание, этот шаг не означает, что военный корабль, несущий истребители F-35 и нуждающийся в сопровождении множества других судов и подводной лодки, будет отправлен для усиления британской обороны в Персидском заливе и вокруг Кипра. Но это означает, что у премьер-министра будет больше возможностей для его быстрого перемещения в случае необходимости. Prince of Wales базируется в Портсмуте.
The Times со ссылкой на источники сообщала об отказе Лондона предоставить Вашингтону свои базы для нанесения ударов по территории Ирана.
Президент США Дональд Трамп отозвал поддержку сделки Кира Стармера о передаче островов Чагос Маврикию после отказа британской стороны выполнить его требования.