Великобритания отказалась предоставить США базы для удара по Ирану
Лондон отказался предоставить Вашингтону свои базы для нанесения ударов по территории Ирана. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.
Отказ британской стороны привел к отзыву Трампом поддержки сделки премьер-министра Великобритании Кира Стармера о передаче островов Чагос Маврикию.
Газета отметила, что Белый дом разрабатывает подробные военные планы удара по Ирану, предусматривающие использование как авиабазы Диего-Гарсия на архипелаге Чагос, так и авиабазы Фэрфорд в Глостершире, где базируется американский флот тяжелых бомбардировщиков в Европе.
«В соответствии с соглашениями с Вашингтоном, базы могут использоваться только для военных операций, предварительно согласованных с правительством», – говорится в материале.
26 января МИД ОАЭ объявил, что Объединенные Арабские Эмираты не будут предоставлять свое воздушное пространство для нанесения американских ударов по Ирану. До этого The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия также пообещала Тегерану, что не предоставит американским силам свое небо для нанесения ударов.
Президент США Дональд Трамп заявлял в феврале, что направил к Ирану военные корабли для подталкивания Тегерана к сделке по ядерному разоружению. Axios писало, что США могут начать масштабную военную операцию против Ирана в ближайшие дни.
Сам Трамп заявил при этом, что возможность заключения сделки между США и Ираном по ядерной программе прояснится в течение 10 дней.