Великобритания отказалась предоставить США базы для удара по Ирану

26 января МИД ОАЭ объявил, что Объединенные Арабские Эмираты не будут предоставлять свое воздушное пространство для нанесения американских ударов по Ирану. До этого The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия также пообещала Тегерану, что не предоставит американским силам свое небо для нанесения ударов.