Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ОАЭ не будут предоставлять свое воздушное пространство США для ударов по Ирану

Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты не будут предоставлять свое воздушное пространство для нанесения американских ударов по Ирану. Об этом заявили в МИД ОАЭ.

«[МИД] подтвердил приверженность ОАЭ принципу недопустимости использования своего воздушного пространства, территории и вод в каких-либо враждебных военных действиях против Ирана», – говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что диалог, деэскалация, соблюдение международного права и уважение государственного суверенитета являются «наиболее эффективными основами для урегулирования текущих кризисов».

Минфин США ввел новые санкции против Ирана

Политика / Международные отношения

The Wall Street Journal писала 14 января, что Саудовская Аравия также пообещала Тегерану, что не предоставит американским силам свое небо для нанесения ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп грозил ударами по Ирану на фоне масштабных протестов в республике. Американский лидер предупреждал, что США нанесут удары в случае убийств протестующих. Позже он отказался от ударов, заявив, что Тегеран отказался казнить 800 граждан Ирана.

Западные СМИ сообщали, что в ходе масштабных акций протеста погибли до 20 000 человек. Официальный Иран же заявил, что при протестах погибли 3117 человек.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте