ОАЭ не будут предоставлять свое воздушное пространство США для ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп грозил ударами по Ирану на фоне масштабных протестов в республике. Американский лидер предупреждал, что США нанесут удары в случае убийств протестующих. Позже он отказался от ударов, заявив, что Тегеран отказался казнить 800 граждан Ирана.