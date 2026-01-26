ОАЭ не будут предоставлять свое воздушное пространство США для ударов по Ирану
Объединенные Арабские Эмираты не будут предоставлять свое воздушное пространство для нанесения американских ударов по Ирану. Об этом заявили в МИД ОАЭ.
«[МИД] подтвердил приверженность ОАЭ принципу недопустимости использования своего воздушного пространства, территории и вод в каких-либо враждебных военных действиях против Ирана», – говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что диалог, деэскалация, соблюдение международного права и уважение государственного суверенитета являются «наиболее эффективными основами для урегулирования текущих кризисов».
The Wall Street Journal писала 14 января, что Саудовская Аравия также пообещала Тегерану, что не предоставит американским силам свое небо для нанесения ударов по Ирану.
Президент США Дональд Трамп грозил ударами по Ирану на фоне масштабных протестов в республике. Американский лидер предупреждал, что США нанесут удары в случае убийств протестующих. Позже он отказался от ударов, заявив, что Тегеран отказался казнить 800 граждан Ирана.