Трамп положительно оценил отмену 800 казней в Иране
Иранские власти отменили казнь 800 человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, положительно оценив это решение.
«Я искренне ценю, что все запланированные вчера казни (более 800) были отменены руководством Ирана. Спасибо!» – написал он в Truth Social.
Трамп сообщил 14 января, что США получили информацию о том, что власти Ирана не намерены казнить участников протестов, а гибель людей в стране прекращается. Он уточнил, что получил эту информацию от «хороших источников».
15 января МИД Ирана отверг планы применить смертную казнь к протестующим. Глава МИДа страны Аббас Арагчи заявил, что информация о подобных намерениях иранского руководства является частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы вовлечь в конфликт Трампа.
В 2022 г., когда в Иране также прошли масштабные антиправительственные протесты, в Иране могли быть казнены 511 человек, что на 75% больше, чем в 2021 г., заявляли Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty в совместном докладе со ссылкой на неофициальные источники. Иран официально сообщал о казни 71 человека в 2022 г.