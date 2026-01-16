Трамп положительно оценил отмену 800 казней в Иране

В 2022 г., когда в Иране также прошли масштабные антиправительственные протесты, в Иране могли быть казнены 511 человек, что на 75% больше, чем в 2021 г., заявляли Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty в совместном докладе со ссылкой на неофициальные источники. Иран официально сообщал о казни 71 человека в 2022 г.