Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп положительно оценил отмену 800 казней в Иране

Ведомости

Иранские власти отменили казнь 800 человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, положительно оценив это решение.

«Я искренне ценю, что все запланированные вчера казни (более 800) были отменены руководством Ирана. Спасибо!» – написал он в Truth Social.

Трамп сообщил 14 января, что США получили информацию о том, что власти Ирана не намерены казнить участников протестов, а гибель людей в стране прекращается. Он уточнил, что получил эту информацию от «хороших источников».

Готовятся ли США к удару по Ирану

Политика / Международные новости

15 января МИД Ирана отверг планы применить смертную казнь к протестующим. Глава МИДа страны Аббас Арагчи заявил, что информация о подобных намерениях иранского руководства является частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы вовлечь в конфликт Трампа.

В 2022 г., когда в Иране также прошли масштабные антиправительственные протесты, в Иране могли быть казнены 511 человек, что на 75% больше, чем в 2021 г., заявляли Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty в совместном докладе со ссылкой на неофициальные источники. Иран официально сообщал о казни 71 человека в 2022 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её