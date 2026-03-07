Газета
Политика

Силы ПВО за семь часов сбили 37 дронов над регионами России

Ведомости

В период с 10:00 мск до 17:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 37 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны в Max. 

Больше всего – 20 единиц – уничтожили над территорией Белгородской области, еще 12 – над Курским регионом. Кроме того, пять БПЛА сбили над Брянской областью.

С начала суток 7 марта Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Бугульмы, Казани и Нижнекамска («Бегишево»). 

По данным Минобороны, за сутки силы ПВО  уничтожили 200 беспилотников вооруженных сил украины (ВСУ).  Кроме того, за этот период сбили три управляемые авиационные бомбы. Российские военные уничтожили и украинский вертолет Ми-8. Для поражения цели применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

