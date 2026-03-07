Силы ПВО за семь часов сбили 37 дронов над регионами России

По данным Минобороны, за сутки силы ПВО уничтожили 200 беспилотников вооруженных сил украины (ВСУ). Кроме того, за этот период сбили три управляемые авиационные бомбы. Российские военные уничтожили и украинский вертолет Ми-8. Для поражения цели применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.