Обломки беспилотника упали на небоскреб в Дубае
Обломки упали на небоскреб в престижном районе Дубая «Дубай Марина», когда средства ПВО отражали атаку беспилотников на город. Об этом сообщает министерство обороны ОАЭ.
При атаке никто не пострадал. К зданию прибыли специалисты экстренных служб.
7 марта президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна «находится в состоянии войны». Он пообещал выполнить обязательства по защите государства и его жителей, а также подчеркнул, что «Эмираты – не легкая добыча».