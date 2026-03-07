Газета
Обломки беспилотника упали на небоскреб в Дубае

Обломки упали на небоскреб в престижном районе Дубая «Дубай Марина», когда средства ПВО отражали атаку беспилотников на город. Об этом сообщает министерство обороны ОАЭ.

При атаке никто не пострадал. К зданию прибыли специалисты экстренных служб.

7 марта президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна «находится в состоянии войны». Он пообещал выполнить обязательства по защите государства и его жителей, а также подчеркнул, что «Эмираты – не легкая добыча».

