Президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна «находится в состоянии войны». Его слова цитирует Sky News Arabia.
«У ОАЭ толстая кожа и горькая плоть – мы не легкая добыча. И я обещаю всем, что мы станем сильнее», – сказал Аль Нахайян, пообещав выполнить обязательства по защите государства и его жителей.
«Обещаю всем, что ОАЭ выйдут из этой ситуации сильнее», – добавил он.
7 марта Иран нанес удар беспилотниками по авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ. В результате атаки были убиты и ранены 200 человек, заявил иранский центральный штаб «Хатам аль-Анбия».
Аэропорт Дубая временно прекратил работу. Приостановка рейсов произошла на фоне заявления министерства обороны ОАЭ об отражении ракетной и дронной атаки со стороны Ирана. Взрывы в районе аэропорта, как подтвердили власти, были результатом работы ПВО по перехвату баллистических ракет и беспилотников.