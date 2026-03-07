Газета
Главная / Политика /

Президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны

Ведомости

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна «находится в состоянии войны». Его слова цитирует Sky News Arabia.

«У ОАЭ толстая кожа и горькая плоть – мы не легкая добыча. И я обещаю всем, что мы станем сильнее», – сказал Аль Нахайян, пообещав выполнить обязательства по защите государства и его жителей.

«Обещаю всем, что ОАЭ выйдут из этой ситуации сильнее», – добавил он.

7 марта Иран нанес удар беспилотниками по авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ. В результате атаки были убиты и ранены 200 человек, заявил иранский центральный штаб «Хатам аль-Анбия».

Аэропорт Дубая временно прекратил работу. Приостановка рейсов произошла на фоне заявления министерства обороны ОАЭ об отражении ракетной и дронной атаки со стороны Ирана. Взрывы в районе аэропорта, как подтвердили власти, были результатом работы ПВО по перехвату баллистических ракет и беспилотников.

