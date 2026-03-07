Службы безопасности Израиля: сын и преемник Хаменеи был ранен

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин отметил, что 3 марта был нанесен удар по зданию в Куме, где заседает Ассамблея экспертов из 88 человек, которой поручено избрать нового верховного лидера Ирана. ЦАХАЛ обещает продолжить наносить удары по зданиям, где иранцы будут пытаться назначить нового лидера.