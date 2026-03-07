Службы безопасности Израиля: сын и преемник Хаменеи был ранен
Сын и вероятный преемник убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба был ранен при атаке. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на сотрудников служб безопасности Израиля.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин отметил, что 3 марта был нанесен удар по зданию в Куме, где заседает Ассамблея экспертов из 88 человек, которой поручено избрать нового верховного лидера Ирана. ЦАХАЛ обещает продолжить наносить удары по зданиям, где иранцы будут пытаться назначить нового лидера.
Агентство Fars со ссылкой на члена совета экспертов аятоллу Хосейна Мозаффари сообщило, что нового верховного лидера Ирана выберут в течение суток.