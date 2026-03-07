Газета
Политика

Нового верховного лидера Ирана изберут в течение суток

Ведомости

Нового верховного лидера Ирана выберут в течение суток. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на члена совета экспертов аятоллу Хосейна Мозаффари.

«Мы надеемся, что с Божьей помощью это произойдет в ближайшие 24 часа», – сказал Мозаффари.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля в результате израильских и американских ударов. 4 марта Iran International сообщил, что должность верховного лидера занял сын Хаменеи Моджтаба. Так решила ассамблея экспертов. Власти Ирана официально не сообщали о назначении нового верховного лидера.

5 марта портал Axios писал, что президент США Дональд Трамп собирается лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана – так же, как он это делал в Венесуэле. Кандидатуру сына убитого верховного лидера он считает неприемлемой. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал любого нового лидера безоговорочной целью для ликвидации.

