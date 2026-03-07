КСИР заявил об ударах по нефтезаводу в Хайфе и отелю в Дубае
Иранские военнослужащие атаковали нефтезавод в Хайфе, отель Marina в Дубае и базу США в Байхрейне. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
«В ходе этой стратегической и многоплановой операции военные цели в Хайфе на севере Израиля были поражены новыми твердотопливными ракетами Хейбар Шекан КСИР с возможностью наведения на цель», – сообщил КСИР.
ВМС также нанесли удары по американским объектам в порту Салман. В Дубае удар был нанесен по «штаб-квартире американского режима».
7 марта министерство обороны ОАЭ сообщило, что обломки сбитой ПВО воздушной цели упали на небоскреб в престижном районе Дубай Марина, когда средства ПВО отражали атаку на город. Пострадавших не было. Власти Дубая также заявили, что фрагменты воздушной цели упали в районе Аль-Барша. Погиб эмигрант из Пакистана.