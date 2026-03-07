КСИР заявил об ударах по нефтезаводу в Хайфе и отелю в Дубае

7 марта министерство обороны ОАЭ сообщило, что обломки сбитой ПВО воздушной цели упали на небоскреб в престижном районе Дубай Марина, когда средства ПВО отражали атаку на город. Пострадавших не было. Власти Дубая также заявили, что фрагменты воздушной цели упали в районе Аль-Барша. Погиб эмигрант из Пакистана.