КСИР заявил об ударах по нефтезаводу в Хайфе и отелю в Дубае

Ведомости

Иранские военнослужащие атаковали нефтезавод в Хайфе, отель Marina в Дубае и базу США в Байхрейне. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«В ходе этой стратегической и многоплановой операции военные цели в Хайфе на севере Израиля были поражены новыми твердотопливными ракетами Хейбар Шекан КСИР с возможностью наведения на цель», – сообщил КСИР.

ВМС также нанесли удары по американским объектам в порту Салман. В Дубае удар был нанесен по «штаб-квартире американского режима».

7 марта министерство обороны ОАЭ сообщило, что обломки сбитой ПВО воздушной цели упали на небоскреб в престижном районе Дубай Марина, когда средства ПВО отражали атаку на город. Пострадавших не было. Власти Дубая также заявили, что фрагменты воздушной цели упали в районе Аль-Барша. Погиб эмигрант из Пакистана.

