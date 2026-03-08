Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Российские системы ПВО уничтожили 72 украинских беспилотника за ночь

Ведомости

Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

20 беспилотников ликвидированы над территорией Астраханской области, еще столько же – над Крымом. 14 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, восемь – над территорией Белгородской области.

Кроме того, четыре беспилотника сбиты в Краснодарском крае, три – над территорией Курской области, два – над Волгоградской областью. Еще один беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Азовского моря.

В ночь на 7 марта ПВО ликвидировала 124 украинских БПЛА. Основной удар пришелся на Брянскую, Орловскую и Белгородскую области. Всего за предыдущие сутки было уничтожено 200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Кроме того, за этот период сбили три управляемые авиационные бомбы. Российские военные также уничтожили украинский вертолет Ми-8. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь