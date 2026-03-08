Российские системы ПВО уничтожили 72 украинских беспилотника за ночь
Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
20 беспилотников ликвидированы над территорией Астраханской области, еще столько же – над Крымом. 14 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, восемь – над территорией Белгородской области.
Кроме того, четыре беспилотника сбиты в Краснодарском крае, три – над территорией Курской области, два – над Волгоградской областью. Еще один беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Азовского моря.
В ночь на 7 марта ПВО ликвидировала 124 украинских БПЛА. Основной удар пришелся на Брянскую, Орловскую и Белгородскую области. Всего за предыдущие сутки было уничтожено 200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Кроме того, за этот период сбили три управляемые авиационные бомбы. Российские военные также уничтожили украинский вертолет Ми-8.