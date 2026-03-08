Российские системы ПВО уничтожили 72 украинских беспилотника за ночь

В ночь на 7 марта ПВО ликвидировала 124 украинских БПЛА. Основной удар пришелся на Брянскую, Орловскую и Белгородскую области. Всего за предыдущие сутки было уничтожено 200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Кроме того, за этот период сбили три управляемые авиационные бомбы. Российские военные также уничтожили украинский вертолет Ми-8.