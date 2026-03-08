Газета
Welt: США не смогут удовлетворить потребности Киева в ракетах для ЗРК Patriot

Ведомости

Президент США Дональд Трамп оказался не в состоянии предоставить Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые стремится получить президент Украины Владимир Зеленский. Об этом проинформировал корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, это невозможно даже с учетом возможного направления украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с беспилотниками. Ваннер в эфире телеканала заявил, что у американцев отсутствуют большие запасы ракет для Patriot, поскольку они необходимы им в войне против Ирана, а также для их союзников в арабском мире.

Журналист подчеркнул, что в случае поступления соответствующего распоряжения от президента США Зеленский все равно выполнит его. Ваннер отметил, что украинский лидер будет действовать согласно указаниям Трампа, так как он чрезвычайно зависит от него в вопросах поставок вооружений.

7 марта Financial Times сообщила, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном и рядом государств Ближнего Востока о передаче технологий обнаружения и перехвата беспилотников. Зеленский подтвердил готовность предоставлять необходимые ресурсы заинтересованным сторонам. Украинская сторона рассчитывает на получение взамен дополнительных систем противовоздушной обороны, в частности зенитных ракетных комплексов Patriot.

