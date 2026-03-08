Дмитриев заявил о падении промпроизводства ФРГ из-за отказа от энергоресурсов РФ
Промышленное производство Германии находится в состоянии свободного падения из-за отказа от использования российских энергоносителей, и ситуация будет быстро ухудшаться. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
Запись Дмитриева стала реакцией на публикацию бывшего главного экономиста немецкой компании Degussa Goldhandel, почетного профессора экономики в Университете Байройта Торстена Полляйта. Полляйт разместил график, демонстрирующий актуальное состояние промышленного производства в ФРГ.
Спецпредставитель президента РФ процитировал мнение немецкого профессора, который также подписал опубликованный график словами о том, что дальше будет только хуже. Таким образом, оба эксперта оказались солидарны в оценке негативных последствий отказа от российских энергоресурсов для немецкой промышленности.
21 февраля Дмитриев заявил, что снижение конкурентоспособности Германии также связано с отказом от энергетического сотрудничества с Россией.