Дмитриев заявил о падении промпроизводства ФРГ из-за отказа от энергоресурсов РФ

Спецпредставитель президента РФ процитировал мнение немецкого профессора, который также подписал опубликованный график словами о том, что дальше будет только хуже. Таким образом, оба эксперта оказались солидарны в оценке негативных последствий отказа от российских энергоресурсов для немецкой промышленности.